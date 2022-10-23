Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في الربع الثالث من 2022

ارتفاع أرباح البنك الأهلي ومصرف الراجحي

2022-10-23 الساعة 11:20
ارتفاع أرباح البنك الأهلي ومصرف الراجحي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الأهلي السعودي، أنه سجل أرباحاً بلغت 4.7 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بأرباح 3.9 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي 2021، بارتفاع يقدر بنسبة 18%.

وأوضح البنك أن صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين ارتفع بنسبة 18.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

إجمالي دخل العمليات

وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.3% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية، ارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية، وارتفاع دخل الاستثمارات وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 11.5% ويعود ذلك لانخفاض مصاريف الموظفين، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

أرباح مصرف الراجحي

من جهته، أعلن مصرف الراجحي، تحقيقه أرباحاً في الربع الثالث من العام الحالي 2022، بلغت 4.3 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 3.8 مليار ريال حققها في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ 14.8%.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف عبد الله الراجحي، في بيان إن إجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى ارتفع بنسبة 13.0%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم العمليات.

حقوق المساهمين

وأبان أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 35.4% لتصل إلى 86 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 741 مليار بنسبة زيادة بلغت 27.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الأصول التمويلية للمصرف 557 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 32.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس
السعودية اليوم

معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس

السعودية اليوم
اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي
السعودية اليوم

اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي

السعودية اليوم
فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...
الرياضة العالمية

فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...

الرياضة العالمية
النصر يحسم أول صفقة شتوية
الرياضة

النصر يحسم أول صفقة شتوية

الرياضة
ضباب على ينبع والرايس
السعودية اليوم

ضباب على ينبع والرايس

السعودية اليوم
تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها
السعودية اليوم

تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها

السعودية اليوم
ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
الرياضة

ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه