ارتفاع أسعار الأراضي بحي جوهرة العروس بجدة

شهد حي جوهرة العروس في جدة، ارتفاعًا متوسطًا في سعر الأراضي السكنية بنسبة 17% خلال الربع الثالث من 2022.

فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجل حي جوهرة العروس في جدة ارتفاعا في متوسط سعر المتر بنسبة 17% خلال الربع الثالث 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/ayRCej5dE8 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 30, 2022

المؤشرات العقارية

ووفقًا لتقرير عرضته قناة “الإخبارية” فإن المؤشرات العقارية لوزارة العدل سجلت متوسط سعر المتر في الربع الأول من عام 2022، 680 ريالًا، فيما بلغ عدد الصفقات 718 صفقة، وفي الربع الثاني سجل متوسط سعر المتر 789 ريالًا بعدد صفقات 364 صفقة، وفي الربع الثالث سجل متوسط سعر المتر 797 ريالًا بعدد صفقات 197 صفقة.