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المكاسب كانت محدودة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

2022-10-06 الساعة 12:51
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
المواطن - متابعة

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صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1728.50 دولار للأونصة، نقلاً عن رويترز.

تراجع السندات:

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر أمس الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أمس الأربعاء، إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.64 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2262.32 دولار للأونصة.
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