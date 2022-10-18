ارتفاع أسعار 128 سلعة خلال سبتمبر

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية لشهر سبتمبر 2022، ارتفاع أسعار 128 سلعة وخدمة، وانخفاض أسعار 35 سلعة وخدمة أخرى، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات. الأغذية والمشروبات: وفي قسم الأغذية والمشروبات، الذي يتضمن 92 سلعة، جاءت سلعة بطاطس وسط محلي كأكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بنسبة 65.95%، تلاها دجاج مجمد محلي (الوطنية) بنسبة 36.22%، بينما كان هيل أمريكي أكثر السلع انخفاضاً خلال الفترة، وذلك بنسبة 20.10%، تلاه هيل هندي بنسبة انخفاض قدرها 15.68% وفي قسم السلع الإنشائية، الذي تضمن 38 سلعة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار 27 سلعة إنشائية، وانخفاض سعر 11 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2021. أعلاف: وفي قسم الأعلاف والحيوانات الحية، الذي شمل 13 سلعة، ارتفعت أسعار 10 أنواع من الأعلاف والحيوانات الحية، وانخفض سعر نوع واحد من الأعلاف والحيوانات الحية في شهر سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي قسم الملابس، المتضمن 10 سلع، فقد ارتفعت أسعار جميع السلع خلال شهر سبتمبر الماضي. وفي قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، أشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة في سبتمبر 2022.