ارتفاع الرطوبة وهطول أمطار على هذه المناطق

توقع خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وفرصة لتشكل الضباب فجرًا. كما توقع أيضًا هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة. وأشار خلال توقعاته إلى أن الأجواء ستكون حارة وسط النهار ومن معتدلة لتميل للبرودة فجرًا على المملكة والخليج. وجاء ذلك عبر حساب الحصيني الرسمي بموقع تويتر كالآتي:”حسب المراصد متوقع-إن شاء الله-اليوم الأربعاء 16 ربيع 1 ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وفرصة لتشكل الضباب فجرًا، وأمطار من خفيفة لـ متوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، وأجواء حارة وسط النهار ومن معتدلة لتميل للبرودة فجرًا المملكة والخليج”. سحب رعدية وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. ضباب ونوه المركز الوطني للأرصاد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.