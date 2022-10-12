ارتفاع في الرطوبة وتشكل للضباب

ارتفاع الرطوبة

طقس اليوم

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيشهد ارتفاعًا في الرطوبة.وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع اليوم الأربعاء ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وفرصة لتشكل الضباب فجرًا”. كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة. وأوضح أن الطقس سيشهد أجواء حارة وسط النهار ومن معتدلة لتميل للبرودة فجراً على المملكة والخليج.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.