Icon

السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع هطول أمطار متوسطة

ارتفاع في الرطوبة وتشكل للضباب

2022-10-12 الساعة 8:20
ارتفاع في الرطوبة وتشكل للضباب
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيشهد ارتفاعًا في الرطوبة.

ارتفاع الرطوبة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع اليوم الأربعاء ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وفرصة لتشكل الضباب فجرًا”. كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة. وأوضح أن الطقس سيشهد أجواء حارة وسط النهار ومن معتدلة لتميل للبرودة فجراً على المملكة والخليج.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مسلح يعتدي على سفيرة إيران في كوبنهاغن
العالم

مسلح يعتدي على سفيرة إيران في كوبنهاغن

العالم
ضبط مواطن بحوزته 45000 قرص محظور بالعارضة
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 45000 قرص محظور بالعارضة

أخبار أمنية
7 حيوانات ناقلة لمرض داء الكلب
صحة وطب‎

7 حيوانات ناقلة لمرض داء الكلب

صحة وطب‎
تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها 
تقارير

تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها 

تقارير
مشكلة قد يسببها تدليل الطفل
صحة وطب‎

مشكلة قد يسببها تدليل الطفل

صحة وطب‎
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة...
السعودية اليوم

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة...

السعودية اليوم
سناب شات تطلق نسخة الويب لجميع المستخدمين
تكنولوجيا

سناب شات تطلق نسخة الويب لجميع المستخدمين

تكنولوجيا
الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه