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بإشراف مختصة يابانية

ارسم شخصيات المناجا بمعرض الأنمي السعودي

2022-10-29 الساعة 5:16
ارسم شخصيات المناجا بمعرض الأنمي السعودي
المواطن - الرياض

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خصص معرض الأنمي السعودي الذي يقام في منطقة واجهة الرياض مساحةً جداريةً تتيح للزوار رسم شخصيات المانجا والأنمي تحت إشراف رسامة يابانية مختصة في هذا النوع من الفنون، وذلك ضمن فعالياته التي تختتم اليوم.

رسومات متنوعة:

وقد تنوعت رسومات الزوار بين شخصيات الأنمي المفضلة لديهم، مثل شخصية “Yukikmaru – يوكيمارو” و”Sasori- ساسوري”، وبين العبارات التذكارية، وذلك وسط مشاركة الصغار والكبار.

وتضم فعاليات معرض الأنمي السعودي مسرحًا تقام فيه حفلات غنائية قدمتها فرقة “فلو” اليابانية، إضافة إلى شاشة سينما تعرض أشهر أفلام ومسلسلات الأنمي التي منها “فايلت ايفر قاردن violet evergarden”، و”وذرينق وذ يو weathering with you”.

أبرز المجسمات:

ومن أبرز مجسمات شخصيات عالم الأنمي داخل المعرض، “ون بيس”، والمحقق كونان، هجوم العمالقة، “دراقن بولز”، ومجسم “إرين ييغر” الضخم الذي يعود لبطل مسلسل هجوم العمالقة ويقع في منتصف المعرض، حيث كانت تلك المجسمات مسرحًا لالتقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تشهد منطقة الرياض إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022 بشعاره فوق الخيال، إقامة معارض وفعاليات عديدة منها، معرض العطور، ومعرض أنا عربية، وفعالية ” Blackhat”، ومهرجان الرياض للألعاب، ومهرجان ” RUSH “، إضافة إلى إقامة أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط.

 

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