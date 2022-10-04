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في مستشفى الملك فهد بالهفوف

استئصال ورم بالدماغ يعيد الحركة لمصابة بالشلل

2022-10-04 الساعة 12:59
استئصال ورم بالدماغ يعيد الحركة لمصابة بالشلل
المواطن - واس

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نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إعادة الحركة ليد مريضة كانت تعاني من شلل تام في الطرف العلوي الأيسر، وشلل جزئي في باقي الأطراف.

جراحة دقيقة لاستئصال الورم

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المريضة أُدخلت مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق قسم الطوارئ؛ وهي تعاني من عدم قدرتها على تحريك اليد اليسر، مع ضعف شديد في باقي الأطراف وعدم القدرة على المشي. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة والتي بينت وجود ورم في مركز الدماغ تسبب بانسداد في مجرى السائل النخاعي الدماغي تقرر على إثرها إجراء عملية عاجلة لتصريف السائل الدماغي واستئصال الورم باستخدام تقنيات المنظار والميكروسكوب الجراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واستعادت المريضة القدرة على تحريك جميع الأطراف، وتخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية.

500 عملية جراحية خلال شهر

يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعد المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسية وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، وقد أجرى خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (500) عملية جراحية، واستقبلت أقسام الطوارئ فيه خلال نفس الفترة (9184) مستفيداً، كما قدم خدماته لعدد (10553) مستفيداً في عياداته الخارجية.
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