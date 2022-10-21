استئناف وادا لا يُهدد فهد المولد !

كشف جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب فهد المولد نجم نادي الشباب، عن تطور جديد بقضية اللاعب مع المنشطات بعد وصول خطاب من محكمة ” كاس” للاعب.

فهد المولد

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب ليحق له المشاركة رسميًا، بعد أن كان موقوفًا بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لمدة سنة ونصف.

وقال جراح الظفيري عبر حسابه في “تويتر” : ” وصلنا خطاب من كاس يُفيد باستئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية ” وادا”، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتخفيض عقوبة موكلنا المولد، وهذا إجراء روتيني ومتوقع، وسوف يقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية، خلال الأسابيع القادمة”.

يذكر أن المولد كان غادر نادي الاتحاد لينضم نادي الشباب في صيف العام الحالي.