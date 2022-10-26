استثمارات منتجعات البحر الأحمر وأمالا 150 مليار ريال

صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باجانو، أن قيمة استثمارات المشروعين لمنتجعات البحر الأحمر ومنتجعات أمالا تقدر بحوالي 150 مليار ريال في المرحلة الأولى وحدها.

1300 عقد

وأضاف باجانو في تصريحات لـ سي إن بي سي عربية، أن الشركة قدمت أكثر 1300 عقد للحكومة حتى الآن تقدر قيمتها بحوالي أكثر من 30 مليار ريال.

أمالا هو مشروع أطلقه صندوق الاستثمارات العامة يوم 26 سبتمبر 2018 م لمنطقة سيتم تطويرها على الساحل الشمالي الغربي للمملكة في قلب البحر الأحمر ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وتتمحور فكرة المشروع على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.