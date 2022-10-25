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تعرض لجلطة دماغية

استجابة سريعة بمستشفى صبيا تنقذ حياة سبعيني

2022-10-25 الساعة 3:13
استجابة سريعة بمستشفى صبيا تنقذ حياة سبعيني
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي بمستشفى صبيا العام من إنقاذ حياة مريض سبعيني كان قد ظهرت عليه أعراض الجلطة الدماغية، وذلك من خلال السيطرة على المريض فور وصوله إلى قسم الطوارئ واتخذت الإجراءات العلاجية المذيبة للجلطات في وقت قياسي إلى أن تماثل للشفاء دون أي مضاعفات -ولله الحمد-.

جلطة دماغية

وأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام استقبل مريضاً يبلغ من العمر 76 سنة، حضر إلى قسم الطوارئ وكان يعاني من صعوبة الحركة في الجهة اليسرى مع صعوبة في الكلام، وبعد إجراء الكشف الطبي من قبل الفريق الطبي تقرر على الفور إجراء الأشعة المقطعية والعمل على إذابة الجلطة في وقت قياسي جداً, وذلك وفقاً للتدابير العلاجية الخاصة بمثل هذه الحالات، وإخضاعه للرقابة بقسم التنويم ومتابعة حالة الصحية.

وبينت أنه بعد المتابعة واستقرار حالته الصحية غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء -ولله الحمد- بعد 72 ساعة من دخوله إلى المستشفى ومن دون حدوث أي مضاعفات أو تأثيرات نتيجة تعرضه للإصابة بالجلطة الدماغية.

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