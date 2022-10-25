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كانت دخلت الغابة لجمع المطاط

استخراج جثة امرأة خمسينية من بطن ثعبان

2022-10-25 الساعة 6:30
استخراج جثة امرأة خمسينية من بطن ثعبان
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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التهم ثعبان ضخم يبلغ طوله 22 قدمًا (7 أمتار) في إندونيسيا، سيدة خمسينية بالكامل بينما كانت على قيد الحياة، وذلك بعد أن دخلت الغابة لجمع المطاط، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت السيدة البالغة 54 عامًا، اختفت ليل الجمعة في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية، وعلى ذلك، أبلغت عائلتها السلطات المحلية عن فقدانها وتم إرسال السكان المحليين في مجموعات بحث، وبعد يومين وجدوا ثعبانًا ضخمًا بمعدة منتفخة في الغابة.

اقترح أحدهم أن هذا الانتفاخ ليس طبيعيًا أو من جراء أكل حيوان، قائلًا إنه يجب فتح جسد هذا الثعبان، وبالفعل قتل السكان الثعبان وشقوا جسده ووجدوا جسد السيدة بالداخل، واندهش الجميع من أنها بدت كما هي بشكل كبير حتى ملابسها ظلت سليمة.

ثعبان يبتلع سيدة خمسينية على قيد الحياة

وقال أنطو الذي قدم هذا الاقتراح إن الثعبان قتلها على الأرجح باستخدام جسده لخنقها، مضيفًا: يبدو أنها ماتت ميتة مؤلمة وربما وصلت المدة الزمنية حتى تفارق الحياة إلى ساعتين كاملتين من الألم.

وعادة ما يستخدم هذا النوع من الأفاعي أنيابه أولاً لشل الضحية وتثبيتها مكانها، ثم يلتف حولها بأسرع ما يمكن باستخدام جسده القوي ويقيدها ببطء حتى تصبح غير قادرة على التنفس، وبعد الاختناق يبتلعها بالكامل.

ويستغرق هضم مثل هذه الوجبة أسابيع وبالتالي يظل الثعبان ممتلأً ولا يسعى لمزيد من الصيد.

ويجتاح القرية حاليًا القلق حيث شوهد عدد من الثعابين العملاقة في الجوار، ولقد حاول السكان بالفعل الإمساك بثعبان أطول، يبلغ طوله حوالي 27 قدمًا، لكنه كان أقوى من أن يتم إمساكه.

الثعابين في إندونيسيا

تمتلك إندونيسيا عددًا كبيرًا من الثعابين العملاقة لكنها تعيش في غابات نائية ويتغذون على الحيوانات البرية بل وأحيانًا البشر.

ثعبان يبتلع سيدة خمسينية على قيد الحياة

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