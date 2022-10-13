استخرج بطاقة تقدير إلكترونيًّا وبشكل فوري

مبادرة وطنية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن استخراج بطاقة تقدير ممكن الآن إلكترونيًّا وبشكل فوري.برنامج تقدير هو مبادرة وطنية مقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديرًا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن. ويقوم برنامج تقدير على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه. الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج تقدير إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج جدير أحد مشاريع جمعية تنامي، بهدف استثمار طاقات متقاعدي القطاعين الخاص والعام للاستفادة من خبراتهم، ونقلها لمنسوبي القطاع الثالث لتطوير أعمالهم.