استعدادات لافتتاح مطار القيصومة الإقليمي الأحد القادم

تستعد الجهات المعنية بمحافظة حفر الباطن لزيارة ‏صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم.

‏ويفتتح سموه مطار القيصومة الإقليمي بعد الانتهاء من مشروع التوسعة الذي يتضمن صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويًا، وبمساحة إجمالي 6050 مترًا مربع، وساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، ومنطقة الخدمات والمباني المساندة.

كما يشتمل المشروع صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية.

يذكر أن مطار القيصومة يعتبر من أقدم مطارات المملكة حيث تم تأسيسه عام ١٩٦٢م.