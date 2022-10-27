استغلال النفوذ سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن استغلال النفوذ الوظيفي سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وأضافت الهيئة، اليوم الخميس، أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز استغل حسابات الجامعة لمصلحته الشخصية.

فيديو | متحدث نزاهة أحمد الحسين: الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة ونؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/dS7PsNugx7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022

وقال أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية”.

وتابع الحسين “أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة ونؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة”.

فيديو | "اعتراف مدير جامعة الملك عبد العزيز".. متحدث نزاهة أحمد الحسين: كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/eFKK8S1isQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022

استكمال الإجراءات النظامية

وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي كريم بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها تتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.