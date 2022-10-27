استغلال النفوذ سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز

مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن استغلال النفوذ الوظيفي سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.
وأضافت الهيئة، اليوم الخميس، أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز استغل حسابات الجامعة لمصلحته الشخصية.
فيديو | متحدث نزاهة أحمد الحسين:
الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة ونؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/dS7PsNugx7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022
وقال أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية”.
وتابع الحسين “أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة ونؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة”.
فيديو | "اعتراف مدير جامعة الملك عبد العزيز"..
متحدث نزاهة أحمد الحسين: كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/eFKK8S1isQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022
وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي كريم بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها تتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.