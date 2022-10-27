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استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه

استغلال النفوذ سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز

2022-10-27 الساعة 9:45
استغلال النفوذ سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن استغلال النفوذ الوظيفي سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وأضافت الهيئة، اليوم الخميس، أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز استغل حسابات الجامعة لمصلحته الشخصية.

وقال أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية”.

وتابع الحسين “أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة ونؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة”.

استكمال الإجراءات النظامية

وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي كريم بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها تتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

 

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