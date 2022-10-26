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تمهيدًا للتعديل الوزاري المرتقب

استقالة الحكومة في الأردن

2022-10-26 الساعة 9:12
استقالة الحكومة في الأردن
المواطن - متابعة

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أعلن رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، استقالة وزراء حكومته تمهيدًا للتعديل الوزاري.

يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة في الأردن.

تعديل وزاري

وأوضحت وكالة “عمون”، أن التعديل الوزاري المرتقب يوم غد الخميس، سيشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.

وزراء جدد

ويضم التعديل مزجًا بين وزارات، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

وأسرت مصادر إلى أن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة، وفقًا للوكالة الرسمية.

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