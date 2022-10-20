استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين ما يعني بالضرورة استقالتها من رئاسة وزراء البلاد بعد انتخاب بديل لها.

وقالت تراس إنها أبلغت الملك تشالرز الثالث أنها غير قادرة على استكمال مهام عملها وأن الاستقالة تأتي لإفساح المجال لغيرها لاستكمال المسيرة.

وقالت تراس: سأبقى في المنصب حتى انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين. ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات في حزب المحافظين الأسبوع المقبل.

محاصرة ليز تراس

وخلال الأسابيع الأولى من توليها المنصب بعد بوريس جونسون واجهت تراس ضغوطًا عديدة مع تزايد المطالبات باستقالتها من الحزب.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان هناك سلسلة من النواب الذين كانوا مخلصين لها انضموا إلى الدعوات التي تطالبها بالمغادرة، كما أنها خسرت أيضًا تأييد وزراء الحكومة من خارج الحزب.