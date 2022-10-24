استقبال ولي العهد للأخضر وسام فخر واعتزاز

تفاعل النقاد الرياضيون مع استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لدعم اللاعبين قبل المشاركة بمونديال قطر 2022.

استقبال ولي العهد

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، لاعبي الأخضر في مكتبه بجدة، من أجل دعمهم وتحفيزهم قبل كأس العالم 2022، حيث طالبهم بخوض مرحلة المجموعات دون أي ضغوط نفسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسام فخر للرياضيين

ولاقى استقبال الأمير محمد بن سلمان لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم إشادة كبيرة وتفاعلًا من الإعلاميين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكدوا أن هذه اللافتة ترفع الضغط من على اللاعبين.

وعلق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل قائلًا: “استقبال ولي العهد لصقورنا الخضر وسام فخر واعتزاز لنا كرياضيين، كلماته دافع للجميع لمواصلة العمل من أجل مزيدٍ من التقدم بهمة عالية تعانق عنان السماء”.

وكتب محمد البكيري: “القائد الملهم.. عندما يمنح صقور المنتخب السعودي بكلمات تلقائية، دافعًا معنويًّا قويًّا.. لتحليق في مونديال 2022.. ولي العهد: اذهبوا واستمتعوا”.

وتابع عبدالعزيز الهدلق: “كلمة ولي العهد للاعبي المنتخب الأول هي كلمة المسؤول والقائد الذي يعلم تفاصيل المهمة المقبلة للمنتخب وأهميتها، فرفع عنهم الضغوط، ومنحهم جرعة معنوية عالية. بالاستقبال أولًا ثم بالكلمة التوجيهية الملهمة العظيمة”.