Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في إطار العملية العسكرية الخاصة

استهداف كييف تم بأمر بوتين

2022-10-10 الساعة 5:00
استهداف كييف تم بأمر بوتين
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على الضربات الصاروخية  التي شهدتها كييف اليوم، مشيرًا إلى أنها تتم في إطار العملية العسكرية الخاصة، مشددًا على ضرورة انتظار تعليقات وزارة الدفاع الروسية. وقال بيسكوف: “كل هذا يحدث في إطار العملية العسكرية الخاصة، أما بالنسبة لهذه الضربات بالتحديد، فيجب انتظار التعليقات من وزارة الدفاع، ويجب توجيه الأسئلة على وجه التحديد إلى وزارة الدفاع”. وعما إذا كانت الهجمات الصاروخية على الأراضي الأوكرانية قد نفذت يوم الاثنين بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين قال: “لا يمكن تنفيذ النقاط الرئيسية في العملية العسكرية الخاصة دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا أمر طبيعي تمامًا”.

أول عملية لـ سيرغي سوروفيكين

ويحسب تصريح بيسكوف، فإن هذه الضربات الصاروخية التي استهدفت كييف اليوم، كانت بأمر من جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين، الذي تم تعينه يوم السبت الماضي، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبموجب هذا التصريح فتعد هذه أول عملية ينفذها سيرغي بعد توليه المنصب.

وأعلنت أوكرانيا صباح اليوم أن كييف تشهد انفجارات، كما تعرضت مناطق في مقاطعات وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية، بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وجيتومير.

صفارات الإنذار

وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، ويتم تسجيل إصابات صاروخية. وبعد الانفجارات في بعض المناطق، انقطعت الكهرباء والمياه والإنارة، واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده “من على وجه الأرض”. وجاء القصف الروسي على كييف اليوم، بعدما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتنفيذ “أعمال إرهابية” ضد روسيا وتعهد “برد قاس” عليها.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه