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بعد ارتفاع الأسعار

استهلاك الغاز يتراجع في أوروبا

2022-10-27 الساعة 10:11
استهلاك الغاز يتراجع في أوروبا
المواطن - متابعة

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أفادت وكالات أنباء بأن أوروبا خفضت استهلاك الغاز في أغسطس وسبتمبر مع خفض القطاعات الصناعية للإنتاج وسط ارتفاع الأسعار وندرة الإمدادات الروسية.

تراجع استهلاك الغاز

بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، تراجع إجمالي استهلاك الغاز في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 14 بالمئة في أغسطس مقارنة بالمتوسط في الشهر نفسه خلال خمس سنوات، وبنسبة 15 بالمئة في سبتمبر.

ومع انخفاض الطلب على التدفئة باستخدام الغاز خلال الصيف، جاء خفض الاستهلاك من جانب قطاع الصناعة، وفي بعض الحالات، قطاع الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية مدفوعة باتجاه روسيا نحو خفض الإمدادات إلى أوروبا بعد الحرب الأوكرانية.

وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى إغلاق مؤقت لمصانع الصلب والمصاهر ومصانع الأسمنت في أنحاء الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية. وقلص منتجو الأسمدة في أوروبا الإنتاج بأكثر من 70 بالمئة من طاقتهم في أغسطس.

واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو على خفض الطلب على الغاز طواعية 15 بالمئة اعتبارًا من أغسطس، بينما تسابقوا لملء مخزون الغاز وتوفير الوقود لفصل شتاء ينتظر شح الإمدادات الروسية.

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