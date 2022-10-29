اشتراطات شراء جهاز قياس ضغط الدم

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استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 اشتراطات عند شراء الجهاز الإلكتروني لقياس ضغط الدم المنزلي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه من الضروري عند شراء جهاز قياس ضغط الدم، التأكد من أنه مرخص من الهيئة عن طريق تطبيق طمني.
ولفتت إلى ضرورة التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، بالإضافة إلى أن شاشة عرض النتائج تكون مناسبة لقراءتها بسهولة.
كما شددت على التأكد من مقاس الرباط الذي يثبت أعلى الذراع لضمان قراءات دقيقة، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب حول نوعية الجهاز المناسب للحالة المرضية.