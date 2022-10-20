اعتقال رجل بمحيط الكونغرس الأمريكي

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اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلًا كان متوقفًا بشكل غير قانوني في محيط مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في واشنطن، إذ عثر معه على أسلحة.
وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت الشرطة الأمريكية إن رجلًا قال إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا المجاورة لمبنى الكابيتول، تم اعتقاله بعد العثور على 3 أسلحة نارية في شاحنته.
وأوضحت شرطة الكونغرس في بيان أن توني باين (80 عامًا) من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتُقل بتهمة إحضار أسلحة إلى الكابيتول.
وأوقفت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة، لكن لم يتم احتجازهما.
وكشفت الشرطة أن المعتقل أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.