افتتاح جسر شورى بطول 3.3 كيلومتر

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يُسعدنا أن نعلن عن افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومتر. ويربط الجسر الساحل الغربي بـ #جزيرة_شُورى حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.#بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/qTJqJuQCc1— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) October 13, 2022
وتعد جزيرة “شورى” البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، التي تضم 11 منتجعا وفندقا فاخرا، ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
وفي وقت سابق أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، توقيع تحالف مشترك مع شركة استثمار عقارية، لتطوير منتجع على جزيرة شُورى، الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر.وأضافت الشركة، أن المنتجع الجديد يضم 159 وحدة فندقية، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق المخطط الزمني ليكون افتتاح المنتجع في أوائل عام 2024.