افتتاح مرواس أكبر مصنع فني وترفيهي بالعالم العربي

افتتح المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس، “مرواس”، بحضور كلٍّ من: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”مرواس” ندى التويجري، والشريك المؤسس وكبير مسؤولي المحتوى في “مرواس” رميان الرميان، وعدد من الضيوف من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين وغيرهم.

أكبر مصنع فني وترفيهي

وتعد “مرواس” أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15.

وتقدم شركة “مرواس” 22 أستوديو عالميًّا، أكاديمية فنيّة، شبكة انتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي. وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، حيث يسهم مصنع الأحلام الذي تبلغ مساحته 5000 م2، في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري.

تحسين المخرجات الإبداعية

وتوفر شركة “مرواس” بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب المبدعة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال أكاديميته وشبكة إنتاجه، وراديو يبث قناتين عربي- إنجليزي، وشركة إنتاج فني ومجلس إبداعي، فضلًا عن تغطيته للعديد من احتياجات موسم الرياض عن طريق توفير مساحات وحلول وخبراء لصناعة المحتوى والتسجيل الصوتي والمرئي.