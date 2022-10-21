افتتاح ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي

افتتح ‏مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي، بحضور أركانات الكلية.

مواصفات ومرافق حديثة

واستعرضن متدربات المعهد مهارات الرماية والفك والتركيب في ميدان الرماية الذي يعد الركيزة الأساسية لتدريب الرامي والقنّاص، وصمم بمواصفات ومرافق حديثة وفق المعايير الدولية بأحدث إجراءات الحيطة والسلامة.