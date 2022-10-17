اكتفاء ذاتي عالٍ للأغذية بالسعودية

بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم
في #يوم_الأغذية_العالمي؛ نسب اكتفاء ذاتي عالية استطاعت المملكة تحقيقها من الأغذية. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/sYgyec4T3i— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 16, 2022