اكتفاء ذاتي عالٍ للأغذية بالسعودية

في #يوم_الأغذية_العالمي؛ نسب اكتفاء ذاتي عالية استطاعت المملكة تحقيقها من الأغذية. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/sYgyec4T3i — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 16, 2022

التمور 118%

منتجات الألبان 121%

يوم الغذاء العالمي

حققت المملكة نسب اكتفاء ذاتي ما بين مكتملة وعالية في عدد من المنتجات الزراعية، والأسماك ومنتجات الألبان وبيض المائدة.ووفقًا لمركز التواصل الحكومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 118%، ومن الباذنجان 106% والتين 107% والبامية 102% والخيار 101%. كما حققت المملكة اكتفاء ذاتي من الكوسة 100% والبطيخ 99% والبطاطس 92% والشمام 82%.ووصلت نسبة الدواجن لـ65% والعنب 65% والمانجو 60% والأسماك 58%، ومنتجات الألبان 121% وبيض المائدة 112% والفاصولياء104%.تزامن إعلان المملكة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية مع يوم الغذاء العالمي، ويأتي هذا العام 2022 تحت شعار “لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب”. ويحتفل العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام بهذا الحدث السنوي، وهو ذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 1945م الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي، ونشر الوعي بمخاطر الجوع، وكيفية مواجهته.