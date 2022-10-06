الأجانب سلاح الهلال في دوري روشن

يعول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تألق اللاعبين الأجانب في صفوف الهلال، لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.
تألق اللاعبين الأجانب
وسجل اللاعبون الأجانب آخر 12 هدفًا للهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويُعد سالم الدوسري آخر لاعب سعودي هز الشباك مع الأزرق بثنائيته أمام الفتح بالجولة الـ29 من الموسم الماضي.
وأحرز الأجانب جميع أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف، 3 أهداف لكل من؛ أوديون إيغالو وموسى ماريغا، لوسيانو فييتو “هدفين”، وهدف لميشيل ديلغادو.
الهلال ضد الاتفاق
ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.