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قبل مواجهة الاتفاق اليوم

الأجانب سلاح الهلال في دوري روشن

2022-10-06 الساعة 3:07
الأجانب سلاح الهلال في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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يعول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تألق اللاعبين الأجانب في صفوف الهلال، لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

تألق اللاعبين الأجانب

وسجل اللاعبون الأجانب آخر 12 هدفًا للهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويُعد سالم الدوسري آخر لاعب سعودي هز الشباك مع الأزرق بثنائيته أمام الفتح بالجولة الـ29 من الموسم الماضي.
إيغالو
إيغالو – المصدر spl
وأحرز الأجانب جميع أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف، 3 أهداف لكل من؛ أوديون إيغالو وموسى ماريغا، لوسيانو فييتو “هدفين”، وهدف لميشيل ديلغادو.
موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.
الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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