الأحمدي: منع الفتاة من رفع الأثقال معلومة مغلوطة

قال محمد بن علي الأحمدي بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني: إن خطر القفز على الفتاة أو ممارستها لرياضة الحديد، معلومة مغلوطة.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: خطر القفز على الفتاة أو ممارستها لرياضة الحديد، معلومة مغلوطة؛ فتقوية التكوين العضلي لدى السيدات مهم جدًا. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/Zh9FcFyEWh — قناة السعودية (@saudiatv) October 21, 2022

خطورة العضلات الضعيفة

وأشار الدكتور في تصريحات لبرنامج من السعودية الذي يذاع على شاشة “السعودية”، اليوم الجمعة، إلى أن تقوية التكوين العضلي لدى السيدات مهم جدًّا.

وطالب الدكتور الأحمدي النساء باتباع نظام يقوي عضلاتها الضعيفة، مشيرًا إلى أن العضلات الضعيفة تجعل العظام ضعيفة، والدراسات تثبت أن أكثر من 95 من النساء في عمر الـ 20 يعانون من نقص فيتامين دال المسبب لهشاشة العظام.

وقال الدكتور محمد الأحمدي: إن الضعف ليس له علاقة بالذكورة والأنوثة، وليس هناك خطر على أعضائها من رفع الأثقال.