الأخضر أكثر المنتخبات العربية خبرة بالمونديال

تترقب الجماهير مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق منافستها في قطر، شهر نوفمبر المقبل، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز.
الأخضر الأكثر خبرة
ويُعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، حيث شارك الأخضر في 5 نسخ من قبل، ولعب 16 مباراة في جميع النسخ التي لعبها حتى الآن.
ويُعتبر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم هو أقل المنتخب العربية مشاركة في نهائيات المونديال برصيد 3 مباريات، بالتساوي مع الكويت والإمارات.
المنتخب السعودي يستعد
على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض معسكر في أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر 5 مباريات ودية، حيث أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن القائمة، والتي ضمت 32 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وسيبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.