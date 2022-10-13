الأخضر قد يفقد سالم الدوسري بالمونديال!

يُخيم الغموض على مصير نجم الهلال، سالم الدوسري قبل مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بسبب خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.
غياب سالم الدوسري
وكان سالم الدوسري قد أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية، يوم 26 سبتمبر الماضي، خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة أليكانتي الإسباني، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعدادي للمونديال.
ويخضع سالم الدوسري لراحة تامة خلال الفترة الماضية، وأشارت تقارير صحافية إلى أنه يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد 6 أسابيع، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له منذ العملية.
ويُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضرمع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ما دفعه لضمه إلى قائمة معسكر أبو ظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.
ويسعى رينارد لتجهيز الدوسري للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال، وسط توقعات باحتمالية غيابه عن المواجهة الأولى، على أن يُشارك في جزء من المباراة الثانية.
الأخضر بالمونديال
وسيفتتح المنتخب السعودي مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.