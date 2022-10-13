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بعد خضوعه لعملية جراحية

الأخضر والهلال يفتقدان سالم الدوسري

2022-10-13 الساعة 6:05
الأخضر والهلال يفتقدان سالم الدوسري
المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تأثرا سلبيًا بغياب النجم سالم الدوسري، خاصة الزعيم الذي عانى من تراجع النتائج مؤخرًا.

جراحة تبعد سالم الدوسري

وأجرى الدوسري عملية استئصال الزائدة الدودية، يوم 26 سبتمبر الماضي، خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة أليكانتي الإسباني، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعدادي للمونديال. ومنذ إجراء العملية، يخضع سالم الدوسري لراحة خلال الفترة الماضية، وأشارت تقارير صحافية إلى أنه يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد 6 أسابيع، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له منذ العملية.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

معاناة الهلال والأخضر بغيابه

وغاب سالم الدوسري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي الودية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما يستعد الأخضر لبدء معسكره في أبو ظبي؛ والذي سيشهد غيابه عن التدريبات.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مباريات في دوري روشن السعودي في غياب الدوسري، وفشل في تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث تعرض لأول خسارة له هذا الموسم أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق والشباب. وفي غياب سالم الدوسري، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الطائي في الجولة الثامنة.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC
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