الأخضر والهلال يفتقدان سالم الدوسري

يبدو أن نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تأثرا سلبيًا بغياب النجم سالم الدوسري، خاصة الزعيم الذي عانى من تراجع النتائج مؤخرًا.
جراحة تبعد سالم الدوسري
وأجرى الدوسري عملية استئصال الزائدة الدودية، يوم 26 سبتمبر الماضي، خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدمفي مدينة أليكانتي الإسباني، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعدادي للمونديال.
ومنذ إجراء العملية، يخضع سالم الدوسري لراحة خلال الفترة الماضية، وأشارت تقارير صحافية إلى أنه يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد 6 أسابيع، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له منذ العملية.
معاناة الهلال والأخضر بغيابه
وغاب سالم الدوسري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي الودية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما يستعد الأخضر لبدء معسكره في أبو ظبي؛ والذي سيشهد غيابه عن التدريبات.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مباريات في دوري روشن السعودي في غياب الدوسري، وفشل في تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث تعرض لأول خسارة له هذا الموسم أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق والشباب.
وفي غياب سالم الدوسري، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الطائي في الجولة الثامنة.