الأخضر يتجاوز مقدونيا بهدف

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على منتخب مقدونيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على إستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

السعودية ومقدونيا

وسجل المهاجم صالح الشهري الهدف الوحيد للأخضر في المباراة.

ولعب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المباراة بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة.

وكان المدرب رينارد خصص تدريبات خاصة للرباعي “سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري” برفقة المعد البدني. من جهة أخرى، انتظم حارس المرمى “أمين بخاري” صباح اليوم السبت في معسكر الأخضر.