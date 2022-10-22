الأخضر يتجاوز مقدونيا بهدف

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور
تمكن المنتخب السعودي من الفوز على منتخب مقدونيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على إستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسجل المهاجم صالح الشهري الهدف الوحيد للأخضر في المباراة.
ولعب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المباراة بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة.
وكان المدرب رينارد خصص تدريبات خاصة للرباعي “سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري” برفقة المعد البدني. من جهة أخرى، انتظم حارس المرمى “أمين بخاري” صباح اليوم السبت في معسكر الأخضر.