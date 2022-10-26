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الأخضر يتعادل بثاني ودياته أمام ألبانيا

2022-10-26 الساعة 8:32
الأخضر يتعادل بثاني ودياته أمام ألبانيا
المواطن - الرياض

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تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع منتخب ألبانيا إيجابيًّا بنتيجة (1/ 1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ملخص المباراة

وسجل “صالح الشهري” هدف الأخضر من ضربة الجزاء.

يجدر الإشارة بأن المدير الفني “هيرڤي رينارد” دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة، وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.

الجدير بالذكر، تعد مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب ألبانيا ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس، آيسلندا، بنما.

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