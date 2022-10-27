الأخضر يسجل من ركلة جزاء بعد غياب عامين

نجح الأخضر في العودة للتسجيل من ركلات الجزاء في مبارياته الودية خلال مواجهة منتخب ألبانيا الأول لكرة القدم بالأمس.

السعودية وألبانيا

ولعبت السعودية وألبانيا على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة هندوراس، مساء يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي، وستكون بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، لفرض مزيد من السرية على الاستعدادات المونديالية.

الأخضر يسجل من ركلة

وجاء هدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم من ركلة جزاء سجلها المهاجم صالح الشهري، لتكون أول ركلة يحرزها الأخضر في مباراة ودية منذ 14 نوفمبر 2020، عندما أهدر سالم الدوسري ركلة خلال الفوز بثلاثية ضد جامايكا.

وحصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم على 4 ركلات جزاء في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، سجل سالم الدوسري 3 منهم، فيما أحرز صالح الشهري في مباراة فيتنام في سبتمبر 2021.