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الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله

2022-10-18 الساعة 6:33
الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله
المواطن - مروة نبيل

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يُعاني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًا على الصعيد الهجومي، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان التألق اللافت لنجم الأخضر والنصر السابق، ماجد عبدالله.

الأخضر يُعاني

وشهدت الفترة الأخيرة معاناة الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على الصعيد الهجومي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022. وتعول الجماهير على صالح الشهري في تحسن الجانب الهجومي، بعد عودته إلى قائمة الأخضر في معسكر أبو ظبي، عقب غيابه لعدة أشهر بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_F

ماجد عبدالله الهداف

وتطمح الجماهير أن يتحسن أداء الأخضر الهجومي خلال الفترة المقبلة، أملًا في تكرار مسيرة ماجد عبدالله المميزة مع المنتخب السعودي، حيث إنه يُعد واحدًا من أبرز المهاجمين العرب.
ماجد عبدالله
ماجد مع المنتخب
ويُعد ماجد عبدالله القائد التاريخي للأخضر، واحدًا من اللاعبين الذين تركوا بضمة واضحة في كافة إنجازات الكرة السعودية، حيث لعب 117 مباراة بقميص المنتخب الأول، وشارك فيهم جميعًا كأساسي باستثناء لقاء واحد كبديل.
ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي 1
ماجد مع المنتخب
ووصل عدد الدقائق التي شارك فيها ماجد عبدالله مع المنتخب إلى 9647 دقيقة لعب، وحصل على بطاقة صفراء وأخرى حمراء طوال مسيرته، ويُعد هداف الأخضر التاريخي برصيد 72 هدفًا، بينهم 9 من ركلات جزاء.
ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي 1
ماجد مع المنتخب
وساهم ماجد عبدالله في تتويج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالعديد من البطولات، ومنها كأس آسيا 1984 و1988، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس”، وكأس العالم 1994.
هي لنا دار - ماجد عبدالله يحمل كأس أمم آسيا 1984
ماجد يحمل كأس أمم آسيا 1984
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