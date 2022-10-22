الأخضر يُنهي العقدة التهديفية

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نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إنهاء العقم التهديفي الذي عانى منه في آخر 4 مباريات دولية ودية، قبل مواجهة المنتخب المقدوني الشمالي اليوم.
ولم يُوفق الأخضر في الفوز في آخر 4 مباريات ودية، كما لم يُسجل أهدافًا حيث خسر من كولومبيا بنتيجة هدف دون رد، وخسر من فنزويلا بهدف دون رد، وتعادل مع الإكوادور بدون أهداف، وتعادل مع منتخب أمريكا بدون أهداف.
هدف صالح الشهري في شباك منتخب مقدونيا الشمالية أنهى الأزمة للأخضر، حيث منع تكرار رقم سلبي حدث مع المنتخب السعودي قبل 4 سنوات وقبل المشاركة بـ كأس العالم 2018 في روسيا.
وكان وقتها لم يتمكن الأخضر من الفوز في 5 مباريات متتالية، حيث تحققت تلك السلسلة السلبية في الفترة من مايو ويونيو من عام 2018.
وخسر المنتخب السعودي من إيطاليا وديًّا ومن بيرو وديًّا ومن بلجيكا وديًّا قبل مونديال 2018، ثم خسر من منتخبي روسيا والأوروجواي في مونديال روسيا، ونجح في فك العقدة بالفوز على منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال آنذاك.