الأخطاء الإملائية في قصة عقيل الرئيسي

قصة عقيل الرئيسي:

الأخطاء الإملائية:

مشكلة عامة:

أبدى العديد من المغردين امتعاضهم من كثرة الأخطاء اللغوية في القصة التي رواها الفنان عقيل الرئيسي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، مؤكدين أن تلك الأخطاء شوهت القصة وأفقدت الجمهور القدرة على التعاطف مع بطلتها.وكان الرئيسي سرد سلسلة قصة بعنوان رأس الأفعى في سلسلة تغريدات، لكنها كانت مكتظة بالأخطاء الإملائية والنحوية ما أثار حالة من الجدل، خاصة وأن هناك كلمات لا تختلف بسبب اللهجة حيث كتب كلمة “حيات” بالتاء المفتوحة بدلًا من حياة، فضلًا عن تجاهل التاء المربوطة في معظم الكلمات.وعلقت إحدى المغردات بالقول: “جتني ضيقة من الأخطاء الإملائية مو من السالفة”. وقالت مغردة أخرى: “بعيدًا عن القصة يا جماعة قاهرتني الأخطاء الإملائية تنرفزت وأنا أقرأ مو من القصة! لا من الأخطاء”. وقالت مغردة ثالثة: “العين تستشعر النشاز في كتابة الإملاء، وغير مقبول الأخطاء الإملائية في المنشورات العامة، نشر عام، يتحمل الملاحظات العامة، هذا أولًا، ثانيًا توجيه الملاحظات له ممكن تخليه ينتبه في المرات الجاية”.وقال أحد المتابعين على توتير: إن المشكلة عامة ليست في التغريدات الفردية بل في حسابات المؤسسات والشركات والقنوات الإخبارية حيث قال: “تشوف الأخطاء الإملائية في الحسابات الإخبارية تستغرب كيف تخرج كُتّابها من الثانوية العامة! ممكن الهمزة (ء) تكون معقدة وصعبة عليهم، لكن أخطاء ال(ه) وال(ة) بدائية. المصيبة الأعظم في عدم التفرقة بين ال(ة) و(ت)! والأدهى والأمر عدم معرفة أسماء الإشارة!”.