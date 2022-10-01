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قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق

2022-10-01 الساعة 8:34
الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق
المواطن-واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.   ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .
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