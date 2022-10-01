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نشهد تذبذبًا بدرجات الحرارة

الأرصاد: نمر بفصل الخريف الانتقالي

2022-10-01 الساعة 3:57
الأرصاد: نمر بفصل الخريف الانتقالي
المواطن - الرياض

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قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة تمر حاليًا بفصل انتقالي وهو الخريف، حيث نواجه فصلين انتقاليين هما الخريف والربيع.

تقلبات متسارعة

وأضاف القحطاني في مداخلة مع برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أن المملكة تشهد خلال هذه الفترة تقلبات متسارعة وتذبذبًا في درجات الحرارة، وتغيرًا في اتجاه الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة.

اعتدال نسبي

ولفت إلى أن الأجواء بشكل عام على المرتفعات معتدلة نسبيًا، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب عليها، متوقعًا استقرار حالة الطقس على المناطق الوسطى، والشرقية والجنوبية الداخلية والسواحل. وأشار إلى أنه سيكون هناك تذبذب في درجات الحرارة، لكن مع اعتدال نسبي مقارنة بفصل الصيف، استعداداً لدخول فصل الشتاء.
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