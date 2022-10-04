Icon

أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
غرامة مليونية لإعلانات التواصل بدون ترخيص

الأسر المنتجة غير مُلزمة بـ ترخيص موثوق

2022-10-04 الساعة 11:40
الأسر المنتجة غير مُلزمة بـ ترخيص موثوق
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد المحامي إبراهيم الحسين أن الأسر المنتجة غير مُلزمة بالحصول على ترخيص موثوق عند الترويج لمنتجاتها.

تشهير: 

وتابع الحسين، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه في بعض مخالفات الإعلان على مواقع التواصل يحق للهيئة ان تشهر بالمُعلن على نفقته.

غرامة: 

وشدد على أنه يحق لأي متابع أن يقاضي صاحب إعلان على مواقع التواصل في حالة تضرره من المنتج، كاشفًا أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق عقوبته غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب اليوم
السوق

تراجع أسعار الذهب اليوم

السوق
6 آلاف علم تزين شوارع الشمالية
الشمالية

6 آلاف علم تزين شوارع الشمالية

الشمالية
جنازة شينزو آبي تثير انقسامًا كبيرًا 
العالم

جنازة شينزو آبي تثير انقسامًا كبيرًا 

العالم
وزير التعليم يزور مركز تطوير المناهج في...
السعودية اليوم

وزير التعليم يزور مركز تطوير المناهج في...

السعودية اليوم
إعلان يومي وفاة وجنازة الملكة إليزابيث حدادًا...
العالم

إعلان يومي وفاة وجنازة الملكة إليزابيث حدادًا...

العالم
موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير...
السعودية اليوم

موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير...

السعودية اليوم
الشورى يطالب بإجراء المسح الوطني لأسباب الإعاقة...
السعودية اليوم

الشورى يطالب بإجراء المسح الوطني لأسباب الإعاقة...

السعودية اليوم
الصحة: تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا و113...
السعودية اليوم

الصحة: تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا و113...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه