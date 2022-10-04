الأسر المنتجة غير مُلزمة بـ ترخيص موثوق

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منها غرامة تصل إلى 10 مليون..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022
المحامي "إبراهيم الحسين" يوضح العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بالإعلان على مواقع التواصل بدون الحصول على ترخيص #موثوق @Mofareh5#موثوق #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2yy7mwylDd
المحامي "إبراهيم الحسين": الأسر المنتجة غير مُلزمة بالحصول على ترخيص #موثوق عند الترويج لمنتجاتها @Mofareh5#موثوق #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/P5L8VLdwUK— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022