الأسر المنتجة غير مُلزمة بـ ترخيص موثوق

منها غرامة تصل إلى 10 مليون..

المحامي "إبراهيم الحسين" يوضح العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بالإعلان على مواقع التواصل بدون الحصول على ترخيص #موثوق @Mofareh5#موثوق #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2yy7mwylDd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022

تشهير:

غرامة:

أكد المحامي إبراهيم الحسين أن الأسر المنتجة غير مُلزمة بالحصول على ترخيص موثوق عند الترويج لمنتجاتها.وتابع الحسين، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه في بعض مخالفات الإعلان على مواقع التواصل يحق للهيئة ان تشهر بالمُعلن على نفقته.وشدد على أنه يحق لأي متابع أن يقاضي صاحب إعلان على مواقع التواصل في حالة تضرره من المنتج، كاشفًا أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق عقوبته غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.