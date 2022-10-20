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بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 168.58 نقطة

2022-10-20 الساعة 4:07
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 168.58 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 168.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11963.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

تداول الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أسمنت السعودية، والعمران، ومبكو، والرياض، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الراعي، والآمار، والسعودي الألماني الصحية، وساب، والمراكز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.66 % و 3.11 %.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو والسعودية، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 184.95 نقطة ليقفل عند مستوى 19746.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 2668 صفقة.

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