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بتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 42.91 نقطة

2022-10-23 الساعة 3:56
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 42.91 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 42.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12006.59 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وشمس، وفيبكو، ومتطورة، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عناية، وصناعة الورق، وكيمانول، وساب، وإسمنت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 8.33 %.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وجبل عمر الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 258.35 نقطة ليقفل عند مستوى 20004.55 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 22.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1813 صفقة.

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