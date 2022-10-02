الأمر بالمعروف تفعّل حملاتها التوعوية

جهود الرئاسة

وأشاد المحافظ محمد بن عامر العجمي بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في هيئة حوطة بني تميم، وما تقدمه من حملات توعوية وبرامج يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا دورها المهم لا سيما في المناسبات الوطنية. من جانبه، شكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، المحافظ “العامر” دعمه المستمر لهيئة حوطة بني تميم، مبينًا أن الحملتين تهدفانِ إلى تعزيز تعظيم حق الله -جل وعلا-، وبيان المنهج الوسطي السليم بمفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتعزيز الانتماء للوطن وقيمه العريقة، مثمنًا متابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة للحملات والبرامج التوعوية.