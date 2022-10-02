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عبر الشاشات واللوحات بحوطة بني تميم

الأمر بالمعروف تفعّل حملاتها التوعوية

2022-10-02 الساعة 2:40
الأمر بالمعروف تفعّل حملاتها التوعوية
المواطن - الرياض

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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حوطة بني تميم، فعاليات حملاتها التوعوية، والتي شملت حملة “حقُّ الله”، وحملة “الخوارج شرار الخلق” التوعوية، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية، في مبنى المحافظة.

جهود الرئاسة

وأشاد المحافظ محمد بن عامر العجمي بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في هيئة حوطة بني تميم، وما تقدمه من حملات توعوية وبرامج يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا دورها المهم لا سيما في المناسبات الوطنية. من جانبه، شكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، المحافظ “العامر” دعمه المستمر لهيئة حوطة بني تميم، مبينًا أن الحملتين تهدفانِ إلى تعزيز تعظيم حق الله -جل وعلا-، وبيان المنهج الوسطي السليم بمفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتعزيز الانتماء للوطن وقيمه العريقة، مثمنًا متابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة للحملات والبرامج التوعوية.
الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف
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