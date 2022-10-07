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الأمن العام : أطفالكم مسؤوليتكم في المسجد الحرام

2022-10-07 الساعة 7:29
الأمن العام : أطفالكم مسؤوليتكم في المسجد الحرام
المواطن - الرياض

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حث الأمن العام ضيوف الرحمن الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد الحرام على الحفاظ عليهم وعدم تركهم بمفردهم؛ ضمانًا لحمايتهم. وقال الأمن العام في إنفوجراف له: “ضيف الرحمن أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم؛ حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين“.

ترعاكم عيوننا:

وفي وقت سابق فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية “إدارة خدمة الزائر الصغير” مبادرة بعنوان “ترعاكم عيوننا”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، سعود بن عطية الزهراني، أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعينهم ووالديهم ومرافقيهم من خلال الاهتمام بهم فور وصولهم للمسجد الحرام وإعطائهم الأساور المخصصة لمعصم اليد والرموز الإرشادية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام.

الزائر الصغير:

وأضاف أن إدارة خدمة الزائر الصغير تسعى إلى الاهتمام بفئة الزائر الصغير وفئة كبار السن غير الناطقين باللغة العربية وإثراء تجربتهم بالجوانب المعرفية والثقافية والاجتماعية، حيث توفر لهم أساور معصم اليد، وتقديم الرموز الإرشادية للصغار وكبار السن غير الناطقين باللغة العربية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام في المسجد الحرام، وتقديم الهدايا التذكارية لهم احتفاءً باليوم العالمي للطفل العربي.
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