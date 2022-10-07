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يوهمونك بحلم الثراء السريع

الأمن العام: احذروا رسائل الفرص الاستثمارية

2022-10-07 الساعة 9:01
الأمن العام: احذروا رسائل الفرص الاستثمارية
المواطن - الرياض

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حذر الأمن العام من رسائل الفرص الاستثمارية ووعود الثراء السريع، وقال: إن المحتالين يوهمونك بحلم الثراء السريع؛ فلا تكن ضحية لهم.

الإبلاغ عن الجرائم:

ونوه الأمن العام أنه للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يجب مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق كلنا آمن، أو من خلال الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو بالاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

التسول:

وفي وقت سابق، جدد الأمن العام التحذير من التسول مؤكدًا أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة. وفي وقت سابق أكد الأمن العام أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين. ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
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