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محذرًا من التجاوب

الأمن العام: التسول رصاصة موجهة للوطن

2022-10-21 الساعة 3:01
الأمن العام: التسول رصاصة موجهة للوطن
المواطن - الرياض

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حذر الأمن العام مجددًا من التجاوب مع المتسولين أو إعطائهم أموالًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يكون رصاصة يتم توجيهها للوطن.

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يحذر فيه من إعطاء المتسولين للأموال، إذ يمكن استخدامها ضد الوطن، منبهًا بضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

أخطر الظواهر

وتعتبر ظاهرة التسول ظاهرة عالمية من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

وحثّ الأمن العام في وقت سابق، على الإبلاغ عن المتسولين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

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