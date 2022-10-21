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الأمن العام يستذكر الشهيد الرويلي

2022-10-21 الساعة 6:11
الأمن العام يستذكر الشهيد الرويلي
المواطن - الرياض

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استذكر الأمن العام الشهيد علي بن ناصر رويشد الرويلي، أحد منسوبي الإدارة العامة للمرور؛ بمناسبة ذكرى استشهاده.

واستشهد الرويلي- رحمه الله- يوم 22/ 1/ 1424 أي قبل أكثر من 10 سنوات في ميدان العز والبطولة والكرامة.

وعلى الفور تفاعل المغردون مع ذكرى استشهاد الرويلي داعين له بالرحمة والمغفرة حيث قال أحد المغردين: “اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا، اللهم ارحمه رحمة تسع السماء والأرض”.

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