الأمن العام يطيح بعصابات السرقة وتزييف الأموال

سرقة مركبات:

محاولة إشعال مركبات:

كشف الأمن العام، اليوم السبت، ملابسات عدد من الجرائم وتفاصيل الإطاحة بمرتكبيها في عدد من المناطق. وفي التفاصيل: تم القبض على 4 مواطنين قاموا بتزييف أوراق نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرين لهم وضبط بداخلهما أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة ومركبة مسروقة.كما تم القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها.وضبط رجال الأمن، 5 مقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع فيديو في أحد الطرق العامة؛ نتيجة خلافات سابقة بينهم في بلادهم. كذلك تم القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل وإشعالها والهروب من الموقع دون تضررها. أيضًا تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء.