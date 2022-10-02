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وقود مستقبلي صديق للبيئة 

الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية

2022-10-02 الساعة 9:25
الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن الأمونيا الزرقاء التي يتم اعتبارها وقودًا مستقبليًا صديقًا للبيئة تمثل عهدًا جديدًا لدول الخليج لاسيما لكل من السعودية والإمارات.

مواصفات الأمونيا الزرقاء

وبدأ تقرير الوكالة بقوله: في 10 سبتمبر، رست سفينة في ميناء هامبورغ الألماني تحمل وقودًا غير معروف كثيرًا لكن وُصف بأنه إجابة نظيفة محتملة لمشاكل الطاقة في أوروبا وكان ذلك الوقود هو الأمونيا الزرقاء المصنوع من الهيدروجين والذي يمكن أيضًا حرقه دون إنتاج أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما أن له ميزة كبيرة تتمثل في سهولة النقل. الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية  وتابع: تم توجيه أول شحنة تجريبية في أوروبا من الإمارات بعد ثلاثة أسابيع فقط من الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا الذي أدى إلى قلب أسواق الطاقة العالمية، وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الشحنة الثانية ستغادر في غضون أسابيع.

عصر جديد لدول الخليج 

وإذا سارت جميع الأمور كما هو مخطط لها، يمكن أن تقدم الأمونيا الزرقاء حلًا للدول الأوروبية التي تتطلع إلى إبعاد نفسها عن الغاز الروسي دون تقويض الالتزامات لمكافحة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يبشر بعصر جديد لدول الخليج العربية من حيث السيطرة على السوق الناشئة سريعة النمو للوقود المستقبلي، خاصًة مع تحول العالم بعيدًا عن النفط الأحفوري. وحتى الآن، تم شحن الأمونيا الزرقاء بكميات صغيرة فقط إلى دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، وكلها تقريبًا من الشرق الأوسط الغني بالنفط والغاز، وعندما زار المستشار الألماني أولاف شولتز المنطقة؛ لتأمين المزيد من إمدادات الغاز، ناقش أيضًا الإمدادات المستقبلية من الهيدروجين والأمونيا كجزء من انتقال ألمانيا الأوسع نحو طاقة أنظف؛ لأن كلا الوقودين يحترقان دون إطلاق ثاني أكسيد الكربون. الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية 

الأمونيا الزرقاء في السعودية

تم إنتاج أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم في مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة في عام 2020، وقامت أرامكو وسابك بشحن أول دفعة على الإطلاق من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان. الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية  وقالت جنيومير فليس، المختصة في مجال التكنولوجيا النظيفة: كانت طريقة أرامكو في استخراج الأمونيا إبداعية للغاية مثلت لعبة جديدة تمامًا في سوق الطاقة. وتابعت: صنعت كل من السعودية والإمارات عالمًا جديدًا من خلال إنتاج الأمونيا الزرقاء، ولا يزال العالم يناقش ما يجب أن تكون عليه معايير مصادر الوقود الجديدة هذه لكن بالطبع تلعب السعودية دورًا بارزًا في ذلك باعتبارها أول من صدرت شحنة الأمونيا إلى اليابان بجانب أنها صدرته بمبلغ 60 سنتًا للكيلوغرام الواحد مقابل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر حاليًا الذي يصل لـ 2.82 دولار للكيلوغرام. الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية - المواطن

الأمونيا الزرقاء في قطر

وفي الوقت نفسه، فإنه من المقرر أن يبدأ مصنع الأمونيا الزرقاء في قطر بتكلفة مليار دولار.

سوق الهيدروجين الأخضر

يتوقع الباحثون أنه إذا لعب الهيدروجين النظيف دورًا رئيسيًا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصل على دعم كافٍ، فقد تصل قيمة المبيعات العالمية إلى 700 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050. وتشير الشحنات الألمانية الأولية إلى أن منتجي الغاز في الشرق الأوسط لديهم مشترين جاهزين في أوروبا، حيث تتدافع الحكومات لتأمين الطاقة مع قطع روسيا للإمدادات.
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