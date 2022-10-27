الأهلي السعودي يشارك بأسهم في كريدت سويس

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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الخميس، عن التزامه بالمشاركة في عملية زيادة رأس المال، التي أعلنت عنها مجموعة كريدت سويس، ويأتي هدف المجموعة من زيادة رأس مالها هو المساهمة في النمو والتحول المستقبلي لأعمالها.
ويعتزم البنك الأهلي السعودي، بعد عملية زيادة رأس المال، بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية، وفقًا لـتداول.
ومن خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم البنك الأهلي السعودي باستثمار ما يصل إلى 5.7 مليار ريال سعودي في المجموعة، ليصبح مساهمًا كحد أقصى بــ9.9٪ من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدت سويس.
ويشارك البنك الأهلي السعودي أيضًا في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس مستقبلاً، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.
يهدف البنك الأهلي السعودي من هذا الاستثمار والشراكة الاستراتيجية إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة والمنطقة، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والقدرات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية.